الاستخبارات تحبط محاولة دخول المسؤول العسكري لجنوب نينوى لمخيم الجدعة

2022/06/30 | 15:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، 30 حزيران، 2022، القبض على ما يسمى المسؤول...

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