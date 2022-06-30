بيان رسمي: ايرادات العراق من صادرات النفط تجاوزت 11 مليار دولار في ايار-عاجل

2022/06/30 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر ايار الماضي بايرادات بلغت (11) مليار و(477) مليون دولار.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة النفط اعلنت عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليوناً و(303) الف و(20) برميل (مائة واثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة الآف وعشرون برميلا)، بإيرادات بلغت (11) مليار و(477) مليونا و (496) الف دولار (احدى عشر مليار واربعمائة وسبعة وسبعون مليوناً واربعمائة وستة وتسعون الف دولار)".

وأضاف أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(946) الف و (914) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(2) الف و(133) برميلا".

وأوضح أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (112.191) دولاراً"، مبيناً أنه "تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (404,980,022) مليون دولار".

واشار الى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.

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