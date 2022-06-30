2022/06/30 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شكا أحد المواطنين النازحين، اليوم الخميس، خسائره بعد حريق مخيم كاندالا للنازحين في محافظة دهوك.

وقال المواطن لـ (بغداد اليوم) إنه "خسر كل ممتلكاته ولم يتبق له حتى الطعام، كما خسر مبلغاً قدره 6 ملايين دينار".

وانتقد المواطن الاجراءات الحكومية المتمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين قائلا: إن "وزارة الهجرة لم تبدي اهتمامها بالأمر".

هذا واندلع حريق كبير في مخيم "باجد كندالا" للنازحين في محافظة دهوك.

وقال المصدر في تصريح سابق إن "الحريق طال 15 خيمة"، مستدركاً بالقول ان "فرق الاطفاء لا تزال تجري عمليات الإخماد والسيطرة على النيران".

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