2022/06/30 | 15:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gobcqg70kvg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفريجي يجيب على سؤال: لماذا هدأ الحراك الاحتجاجي برغم الأزمة السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفريجي يجيب على سؤال: لماذا هدأ الحراك الاحتجاجي برغم الأزمة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).