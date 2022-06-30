النواب الروس أقروا قانونا يسهل حظر وسائل الاعلام الأجنبية

2022/06/30 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر النواب الروس الخميس قانونا يسمح بإغلاق وسائل إعلام دول تعتبر “غير ودية” وإغلاق وسائل الإعلام الروس

ية المتهمة بنشر معلومات تعتبر كاذبة حول النزاع في أوكرانيا.

وجاء على الموقع الالكتروني لمجلس النواب الروسي أن القانون يمنح خصوصا النيابة العامة “حق حظر أو الحد من نشاطات” وسائل أعلامية أجنبية تكون حكومات دولها “غير ودية” حيال وسائل الاعلام الروسية.

ويعدّ هذا النص إجراءً انتقامياً رداً على حظر الكثير من الدول الغربية بث وسائل إعلام روسية على أراضيها، مثل قناة “ار تي” الناطقة بلغات عدّة والتابعة للدولة الروسية، والتي تُتهم بأنها من أدوات “تضليل” الكرملين.

ويسمح النص للنيابة العامة بتعليق أنشطة أي وسائل إعلام روسية متهمة بنشر معلومات تعتبر مضلّلة و”تفتقر إلى احترام المجتمع والدولة أو الدستور” أو حتى معلومات “تشوّه سمعة القوات المسلّحة الروسية”، وذلك من دون المرور عبر المحاكم.

ولدخول هذا القانون حيّز التنفيذ، لا يزال يتعيّن تمريره عبر مجلس الاتحاد الروسي الأمر الذي يعدّ إجراءً شكلياً، ثمّ يوقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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