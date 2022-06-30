الغانمي يوجه بالاستنفار الكامل لإخماد حريق مخيم كندال

2022/06/30 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

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وجّه وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بالاستنفار الكامل للسيطرة على حادث حريق داخل مخيم باجد كندال للنازحين في دهوك وتقديم المساعدات العاجلة.

وذكر إعلام الوزارة، أن “وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، وجه كوادر وزارة الهجرة والمهجرين ومديرية الدفاع المدني بالاستنفار الكامل للسيطرة على حريق نشب داخل مخيم باجد كندال للنازحين في محافظة دهوك”.

واوعز الغانمي بـ “تقديم المساعدات الطارئة والعاجلة للقاطنين في هذا المخيم، والعمل بسرعة على تفقد أحوال الأسر النازحة فيه”.

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