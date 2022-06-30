رغم قرار حكومي برفع التدابير.. رئاسة الحرمين تلزم ارتداء الكمامة

2022/06/30 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويحق للجهات المنظمة للفعاليات والاحتفالات الاستمرار في اشتراط وضع الكمامات.

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