المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز

2022/06/30 | 15:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، انها “باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز”.

وأكدت الوزارة “على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني”.

ودعت الوزارة “كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلّم رواتبهم”.

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