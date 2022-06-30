للمرة الثانية.. تفتيش غرف

2022/06/30 | 15:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت الشرطة مقر إقامة فريق البحرين "فيكتوريوس" في سباق فرنسا للدراجات للمرة الثانية هذا الأسبوع، الخميس، قبل يوم من انطلاق الجولة الكبرى في الدنمارك.

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