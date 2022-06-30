أحلام تشافي تصطدم بوعود لا تتحقق ولاعبين للبيع مجانا

2022/06/30 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبّر مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز عن قلقه من التوقعات الموضوعة للبلوغرانا في الموسم الكروي القادم في ظل الظروف التي يمر بها النادي الكتالوني.وطالب تشافي بإجراء العديد من الإصلاحات في برشلونة، إلا أنه ما يزال ينتظر التحرك لتنفيذها بناء على توجيهات الرئيس خوان لابورتا وغيره من المدراء التنفيذيين.وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن […]

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