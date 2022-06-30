الاستخبارات تعتقل المسؤول العسكري لجنوب نينوى وتحبط محاولة دخوله لمخيم الجدعة

2022/06/30 | 15:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، 30 حزيران، 2022، القبض على ما يسمى المسؤول...

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