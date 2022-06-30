"الحوت" يبتلع نزيلاً محكوماً بالإعدام

2022/06/30 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بوفاة

نزيل داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت).

وقال المصدر، إن نزيلا تولد 1959 يسكن

بغداد محكوم مؤبد وفق المادة 4 أرهاب

لإدانته بأعمال إرهابية توفي صباح

اليوم في ظروف طبي

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