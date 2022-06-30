العراق يتعهد بجعل

2022/06/30 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس الحكومة العراقية مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، استضافةَ مدينة

البصرة لبطولةِ كأس الخليج لكرةِ القدم

الـ (25) مطلع العام المُقبل، متعهدا

بجعلها نسخة "استثنائية".

جاءَ ذلك خلال اتصال هاتفيّ مع

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