غادرها 10 ملايين من مواطنيها عبر قرون.. إليك أسباب ستدفعك لزيارة أيرلندا

2022/06/30 | 15:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرًا لاعتبار يوم القدّيس باتريك احتفالًا عالميًا، وتواجد الحانات الأيرلندية في كل مكان من بيرو إلى جزيرة "لانزاروت" الواقعة في جزر الكناري، فقد يسهل الاعتقاد بأنك كونتّ فكرة جيّدة عن أيرلندا دون زيارتها.

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