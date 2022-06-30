وزارة المالية تعلن المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي

2022/06/30 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي.

وقالت الوزارة في بيان انها “باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز”.

وأكدت الوزارة “على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني”.

ودعت الوزارة “كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم”.

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