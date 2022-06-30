النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آيار

2022/06/30 | 15:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آيار.

وذكر بيان للوزارة، أن “مجموع الصادرات النفطية لشهر آيار الماضي ، وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت (102) مليوناً و(303) الف و(20) برميل، فيما بلغت الإيرادات (11) ملياراً و(477) مليوناً و(496) ألف دولار”.

وأضاف البيان أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(946) الفاً و (914) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) ملايين وألفين و(133) برميلا”، مؤكداً أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (112.191) دولاراً”.

وأوضح أنه “تم تحقيق ايرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (404,980,022) دولاراً”.

وأشار الى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

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