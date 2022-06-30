القبض على ثلاثة إرهابيين وعصابة لتجارة وترويج المخدرات في بغداد

2022/06/30 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الخميس، القبض على ثلاثة إرهابيين

وعصابة لتجارة وترويج المخدرات وتحرير

فتاة مختطفة والقاء القبض على الخاطف في

العاصمة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان

تلقته وكالة نو

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