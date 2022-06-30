الناتو: على بوتين سحب قواته من أوكرانيا ووقف الحرب فوراً

2022/06/30 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد حلف شمال الأطلسي “الناتو” ،اليوم الخميس، بأن قمة الحلف صادقت على تعزيز قدرات الحلف في دول السفح الشرقي ودعم أوكرانيا، حيث إن كييف بحاجة إلى الكثير من الأسلحة الثقيلة والمتقدمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، من مدريد، حيث قال: “عززنا شراكتنا مع حلفائنا في المحيط الهادي، وتوصلنا إلى اتفاق حول زيادة تمويل حلف الناتو بشكل مطرد حتى 2030”.

وشدد على أن “العدوان الروسي على أوكرانيا غير مقبول وله تداعيات كارثية على العالم”، ومطالباً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا ووقف الحرب فورا.

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