“أوبك+” تعقد اجتماع لا يتوقع أن يفضي إلى مفاجآت

2022/06/30 | 15:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد موافقتها في بداية حزيران/يونيو على زيادة إنتاجها تحت ضغط الغرب، تعقد دول تكتل “أوبك بلاس” الخميس اجتماعا يتوقع ألا يفضي إلى مفاجآت مع حرصها على الإبقاء على الوتيرة نفسها لضخ النفط الخام.وقال جيفري هالي من مجموعة “أواندا” إنه … Readmore

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