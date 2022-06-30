العراق ينضم لمبادرة عربية لمواجهة التغيّرات المناخية وتزايد الغبار

2022/06/30 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - آمنة السلامي

استعرضت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، مشاريع وخطط توسيع المساحات الزراعية والخضراء ومواجهة تزايد الغبار، فيما أعلنت انضمام العراق إلى مبادرة سعودية لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "التغيرات المناخية التي شهدها العالم وخاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار، وأيضاً قلة وتناقص الإيرادات المائية للعراق من دول الجوار، انعكست بالمجمل على الوضع البيئي خلال الفترات الأخيرة التي شهدت تزايد الغبار في عدة دول من ضمنها العراق".

وأضاف سهر، أنه "لهذه الأسباب كان هنالك اهتمام بتوسيع الرقعة الزراعية وتوسيع الرقعة الخضراء في العراق والبلدان المجاورة، إضافة إلى إطلاق مبادرات من المملكة العربية السعودية ومنها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والتي انضم العراق لها بالتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بصفتها تدير الموارد المائية في العراق".

وبين، أن "هناك عدة مشاريع ضمن هذه المبادرة وعدة مشاريع أخرى ممولة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، منها تثبيت الكثبان الرملية ومشروع حوض الحماد وتطوير زراعة الزيتون وتنمية وتحسين الغابات وزراعة الكالبتوز وأيضاً تنمية المراعي الطبيعية والواحات الصحراوية والحزام الأخضر".

وتابع، أن "هذه المبادرة ستنعكس بالمجمل على البيئة في العراق وتخفض درجات الحرارة وتزيد من الرقعة الخضراء"، لافتاً إلى أنها "تعتمد على الري بالتنقيط والري بالرش في هذه المشاريع لترشيد المياه واستغلالها الأمثل وخاصة المياه الجوفية فهي رصيد لكل الأجيال".

ونوه ألى أن "المشاريع القادمة إذا أطلقت تخصيصاتها المالية سيكون لها أثر إيجابي على البيئة في العراق".

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