مدارس بغداد طينية وكرفانية واخرى بدون حمامات والمحافظ غافي !

2022/06/30 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي ..شر البلية ما يضحك على الرغم من وفرة المليارات وصلاحيات واسعة لمحافظ بغداد لكنه لم يحرك ساكن ومدارس وسط بغداد اعداد تلاميذها بالألاف وهي بدون حمامات منذ سنين طويلة .وحين يسأل المحافظ يقول حين يبدا الدوام للتلاميذ سوف تنجز تلك الحمامات ولكن لا وجود لهذه الوعود وتبقى التلاميذ تعاني […]

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