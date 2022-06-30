انهيارات جماعية بأسواق الأسهم والعملات العالمية في تعاملات .. لماذا؟

2022/06/30 | 15:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

شهدت مختلف أسواق السلع والأسهم والعملات اليوم الخميس انخفاضات واضحة، مع تذبذب بعض السلع كالنفط الذي بدأ اليوم مرتفعا على استحياء ثم مال نحو الهبوط، واتضح من خلال معاملات اليوم تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين كالتالي:

الذهب و النفط

فعلى الرغم من تراجع سعر الذهب اليوم ، إلا أن تراجعات الذهب مدفوعة بالضغوط عليه بعد تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين أكدوا على استمرار تشديد السياسة النقدية، واستكمالهم لرفع أسعار الفائدة، لا بسبب ارتفاع شهية المخاطرة عند متداولي عقود الذهب الآجلة والفورية.

وفي نفس الوقت، تتراجع أسعار خامي النفط القياسيين، خام برنت و الخام الأمريكي ويست تكساس بنسب بارزة رغما عن هبوط شهية المخاطرة وارتفاع المخاوف بشأن شح المعروض النفطي في ظل بروز العديد من مشاكل الإنتاج والتكرير في الدول المصدرة للنفط.

أسواق الأسهم

ومن جهة أخرى ظهر انخفاض شهية المخاطرة اليوم مع تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة ناسداك NASDAQ ، وتراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية بقيادة ستوكس 600 STOXX600 ، حيث توضح خسائر سوق الأسهم ابتعاد المتداولين عن أصول المخاطرة وتحوطهم بالملاذات الآمنة ضد أجواء عدم اليقين الحالية.

الدولار الأمريكي

يحقق الدولار الأمريكي ارتفاعات قوية في سوق العملات الأجنبية، تعبر عن اعتبار المستثمرين له ملاذا آمنا في ظل انخفاض شهية المخاطرة ، حيث يصبح الدولار أكثر جاذبية خاصة مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية التي تدعم قوة الدولار.

ويتزامن ارتفاع أرباح الدولار الأمريكي مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل عشر سنوات وأجل ثلاثين سنة، مما يعكس حالة من التشاؤم بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات القادمة، ويزيد من عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

سوق العملات الرقمية

وأخيرا فقد اتضح تراجع شهية المخاطرة بشكل كبير بعد تعميق مختلف العملات الرقمية لخسائرها، حيث تجاوزت خسائر سوق الكريبتو اليوم 2 تريليون دولار أمريكي، ويستمر سعر بيتكوين Bitcoin في الهبوط حيث تتداول الآن عند مستوى 19,072.48 ألف دولار أمريكي بنسبة انخفاض تبلغ 4.92% تقريبا.

شهية المخاطرة اليوم

لذلك، يمكن القول أن العزوف عن المخاطرة سيطر على الأسواق اليوم، فانخفض طلب المتداولين على أصول المخاطرة كالأسهم والعملات الرقمية، وارتفع الطلب على أصول الملاذ الآمن كالدولار الأمريكي، ويسجل مؤشر الخوف والطمع الآن عند 25 نقطة، أي شديد الخوف.

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