بعد أزمة خانقة.. ديالى تشترط بطاقة السكن للراغبين بالتزود بوقود الكاز

2022/06/30 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن تعميم عاجل حول وقود الكاز يشمل أكثر من 20 مدينة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "تعميم عاجل صادر عن دائرة المنتوجات النفطية يشمل اكثر من 20 مدينة في ديالى يتضمن بان تزويد مادة الكاز للمركبات يعتمد على بطاقة السكن أي يسمح لمن لديه بطاقة ديالى بالتزود فورا".

واضاف، ان "القرار ياتي لمعالجة الازمة الاخيرة في ازمة الكاز وبروز طوابير طويلة من الشاحنات والمركبات بسبب تدفق اعداد كبيرة من المركبات من بعض المحافظات المجاورة للتزود من محطات ديالى سواء في خانقين او بقية المدن الاخرى".

واشار الى ان "القرار ياتي لتقليل الزخم على محطات الوقود للحصول على مادة الكاز".

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