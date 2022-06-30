اليونايتد يتوقع عرض صفقته الجديدة في الايام المقبلة

2022/06/30 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

توقع نادي مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، تقديم اللاعب دي يونغ لجماهير الفريق في اولدترافورد في الأيام المقبلة.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية، ان "صفقة لاعب برشلونة يونغ في أمتارها الأخيرة ، وقد يُقدّم اللاعب رسميًا لوسائل الإعلام خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري".

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