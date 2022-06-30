لافروف: الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع



لافروف: الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع
2022/06/30 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع.

جاء ذلك خلال محادثاته مع وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكيي، حيث تابع الوزير الروسي: “خيارنا واضح، نحن مع الاحترام غير المشروط للقانون الدولي”.

وكان لافروف قد التقى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وناقش معه قضايا الأمن العالمي، حيث قال لافروف إن […]

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