2022/06/30 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع.
جاء ذلك خلال محادثاته مع وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكيي، حيث تابع الوزير الروسي: “خيارنا واضح، نحن مع الاحترام غير المشروط للقانون الدولي”.
وكان لافروف قد التقى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وناقش معه قضايا الأمن العالمي، حيث قال لافروف إن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك خلال محادثاته مع وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكيي، حيث تابع الوزير الروسي: “خيارنا واضح، نحن مع الاحترام غير المشروط للقانون الدولي”.
وكان لافروف قد التقى الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وناقش معه قضايا الأمن العالمي، حيث قال لافروف إن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: الغرب يحاول فرض ديكتاتوريته على الجميع) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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