وفاة نزيل داخل سجن (الحوت) بالناصرية

2022/06/30 | 15:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن مصدر أمني يوم الخميس، وفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت).

وأبلغ المصدر وكالة خبر برس (واخ)، إن “نزيلاً تولد 1959 يسكن بغداد محكوم بالمؤبد وفق المادة 4 أرهاب، لإدانته بأعمال إرهابية توفي صباح اليوم في ظروف طبيعية.

واضاف المصدر، أن “جثة النزيل نقلت إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات لغرض تسليمه إلى ذويه”.

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