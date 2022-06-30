ساومها بـ3 ملايين مقابل صوره.. الشرطة تنقذ طالبة جامعة من محاولة ابتزاز في كربلاء

2022/06/30 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، إعادة

مبلغ ثلاثة ملايين دينار لفتاة جامعية

تعرضت لابتزاز الإلكتروني في كربلاء.

ذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في

دائرة العلا

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