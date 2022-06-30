الفياض يبحث الاستفادة من

2022/06/30 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس هيئة الحـشد الشعبي فالح

الفياض، الخميس، مع سفير جمهورية الصين

الشعبية تسوي وي، تبادل الخبرات بين

البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للفياض في بيان،

تلقته وكالة نون الخبرية، انه "بحث

الجانبان خ

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