ظهر لأول مرة عام 2007.. شاهد كيف انتظر الناس أيامًا في طوابير للحصول على أول آيفون

2022/06/30 | 16:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة آبل أول هاتف آيفون منذ 15 سنة، في عام 2007، وقد تحدثت جيني موس مراسلة شبكة CNN آنذاك إلى بعض الأشخاص الذين كانوا ينتظرون في الطابور لعدة أيام لشراء الهاتف عن ردود فعلهم وكيف كانوا يقضون أوقاتهم في الانتظار.

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