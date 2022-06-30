بايدن: الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في أوروبا

2022/06/30 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في أوروبا وستنتشر في دول البلطيق.وقال بايدن من أسبانيا حيث عقدت قمة الناتو: “اتحدنا خلال قمة النيتو لمواجهة التحديات التي تشكلها روسيا والصين قلت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن غزو أوكرانيا سيزيد النيتو قوة واتحادا وهو اعتقد أنه قادر على كسرنا ولكنه يحصل على عكس ما أراده”.وأضاف، “نعزز وجودنا في كل مكان وفي أوروبا على وجه الخصوص وسيكون لدينا انتشار في دول البلطيق، وواشنطن تجمع العالم لدعم أوكرانيا وهناك دول التزمت بتعهدات جديدة لتحقيق ذلك الدعم”.وتابع، “قدمنا نحو 7 مليارات دولار لأوكرانيا منذ بدء ولاية الإدارة الأميركية وسنعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار في الأيام القليلة القادمة لدعما في حربها مع روسيا”.

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