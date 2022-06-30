إعتقال ستة تجار مخدرات بارزين في الناصرية

2022/06/30 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الخميس، بمداهمة أحد المنازل جنوبي المحافظة واعتقال عدد من المطلوبين بتجارة المخدرات.

وذكر المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، أن “قوة أمنية تابعة لشعبة مكافحة مخدرات سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية، نفذت واجباً نوعياً تمثل باقتحام أحد المنازل واعتقلت بداخله ستة من تجار المخدرات البارزين في القضاء”.

موضحاً أن “المعتقلين عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المخدرات”، مؤكداً تم “نقلهم إلى مقر احتجاز خاص، كون غالبيتهم صادرة بحقهم أوامر قضائية”.

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