2022/06/30 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير العمل يعلن إطلاق مبالغ الإعانة الاجتماعية لشهر تموز » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:41

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