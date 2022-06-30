2022/06/30 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أطلق كل من مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين، اليوم الخميس، إشعاراً بصرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز المقبل.

وذكرت المكاتب الاعلامية للمصارف في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه تم توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري ".مشيرا الى انه بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرفا الرافدين والرشيد يعلنان توزيع رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرفا الرافدين والرشيد يعلنان توزيع رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).