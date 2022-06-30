2022/06/30 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد واصلت نسبة الاصابة بكورونا في العراق بالارتفاع في موجته الخامسة حتى بلغت النسبة المسجلة في ذروة الموجة الرابعة التي انتهت منذ اشهر.وسجل العراق 2769 اصابة جديدة باجراء 10728 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تجاوزت الـ25%.وتعد هذه النسبة هي الاعلى التي سجلها العراق في ذروة الموجة الرابعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (25 %.. العراق يصل بنسبة اصابات كورونا الى الرقم القياسي المسجل في ذروة الموجة الثالثة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (25 %.. العراق يصل بنسبة اصابات كورونا الى الرقم القياسي المسجل في ذروة الموجة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).