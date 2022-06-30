بالفيديو .. الكاظمي يطالب بتوفير الدعم للمؤسسة العسكرية بكل صنوفها

2022/06/30 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، أنه لا يمكن أن يستقر البلد أمنياً دون توفير الدعم للمؤسسة العسكرية بكل صنوفها.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (30 حزيران 2022)، ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وخلال حضوره احتفالية تأهيل وطيران طائرات (T-50 IQ) في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، قال: أرحّب بكم جميعاً، وأعبّر عن سروري وافتخاري بأن أكون اليوم مع صقور الجو، أبطال قوّاتنا الجوية من ضبّاطٍ وجنودٍ شجعان”.

وأضاف “لا يمكن أن نروي قصص الانتصار على عصابات داعش دون أن نتوقف عند بطولات صقور الجو، أبطالنا في قواتنا الجوية، وعليه يجب أن نستذكر وندوّن هذه التجربة، ندوّنها لكي نبني عليها الكثير”.

وأشار إلى أنه “تكمن أهمية التدوين في الوقوف عند النقاط واللحظات المشرقة في هذه التجربة، وكذلك في تشخيص مكامن الخلل حتى نبني عليها وعدم تكرارها”.

ولفت الى أنه “اليوم تشهد قوّاتنا الجوية البطلة تطوراً هائلاً في قدراتها، وهي قادرة اليوم على حماية مُدننا وقرانا، وتعمل يومياً على دكّ جحور عصابات داعش الإرهابية في جميع مناطق العراق”.

وتابع ان “ميزة هذه القوة، أنها ليست قوةً عسكرية فقط، وإنما هي قوّة تحمل رسالة إنسانيةً ووطنيةً وذات انتماءٍ وطنيٍ عراقي، وتعكس هويّة العراقيين المُحبّين للسلام والخير والعطاء والتضحية”.

وأكد أن “هذه الحكومة، وبالرغم من كل الظروف الصعبة والاستثنائية، كانت واحدة من أولوياتها قضية دعم قواتنا على أساس الولاء للعراق العظيم والمؤسسة، والولاء لخدمة المواطنين”.

واستدرك الكاظمي “أقول وبكل صراحة: إن المشهد الأمني غير قابل للتجزئة أو التأخير في توفير الدعم لهذه المؤسسة العسكرية، وكذلك الدعم لكل مؤسساتنا العسكرية والأمنية في عموم العراق وبكل صنوفها”.

وبين أنه “لا يمكن أن يستقر البلد أمنياً دون أن نوفّر الدعم لهذه القوة ولهذه المؤسسة العسكرية بكل صنوفها: الجيش العراقي البطل، وجهاز مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة، وكل الأجهزة الامنية..



نحتاج أن نوفر لها الدعم؛ كي تؤدي مهامها في حماية العراقيين”.

وأضاف أنه “علينا أن نعمل وبكل قوة، وأن نتغلب على الصعاب لكي نعبر هذه المرحلة الحساسة، وهذا كان منهج هذه الحكومة وفلسفتها، وهذه هي عقيدتنا بالعمل والولاء للعراق وللوطن والمؤسسة العسكرية”.

وختم بالقول: “على بركة الله، تشكلون اليوم السربَ الأول من طائرات ( T-50 IQ)، توكّلوا على الله وعلى العزيمة الصلبة الشديدة التي امتازَ بها العراقيون، وكلنا أمل بصقور الجو”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. الكاظمي يطالب بتوفير الدعم للمؤسسة العسكرية بكل صنوفها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. الكاظمي يطالب بتوفير الدعم للمؤسسة العسكرية بكل صنوفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).