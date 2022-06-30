أمين بغداد يوجه بتوسيع تقاطع العبور ضمن شارع 77 باتجاه المشتل والبلديات

2022/06/30 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه امين بغداد عمار موسى كاظم، الخميس، بتوسيع تقاطع العبور ضمن شارع 77 باتجاه المشتل والبلديات لمعالجة الاختناقات المرورية التي تشهدها المنطقة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة .وذكر بيان […]

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