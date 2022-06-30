2022/06/30 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرفا الرافدين والرشيد عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز عن طريق ادوات الدفع الالكتروني .

وذكرا في بيانين منفصلين انه تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري.

وأشار ا الى انه بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

وأعلنت وزارة المالية، الخميس، مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرفا الرافدين والرشيد يعلنان البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرفا الرافدين والرشيد يعلنان البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).