2022/06/30 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احدى اهم الطرق لزيادة الدخل، هو الاستثمار في الاسهم، ولكن معظم الناس لا يعرفون ذلك، من خلال الفيديو الذي يقدمه الصحفي الاقتصادي سلام زيدان، يمكنكم التعرف على الاستثمار في الاسهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الاستثمار في البورصة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الاستثمار في البورصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).