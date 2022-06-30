هاشتاك #بغداد_تحزن_لجوادها يتصدر ترند تويتر العراق

2022/06/30 | 16:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #بغداد_تحزن_لجوادها ، بذكرى شهادة الامام محمد الجواد (عليه السلام).واطلق مغردون هاشتاك #بغداد_تحزن_لجوادها بذكرى شهادة الامام محمد الجواد (عليه السلام)، الذي وقف بوجه الظلم في زمن المعتصم.واستشهد الامام الجواد (عليه السلام) بعد تربع المعتصم العباسي خلفاً للمامون العباسي الذي انتهى عهده في سنة ( 218 هـ […]

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