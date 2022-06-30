انفوغراف: العراق رابع أغضب شعب في العالم

2022/06/30 | 16:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تصدر لبنان مؤشر الشعوب الغاضبة للعام 2022 الصادر عن شركة الأبحاث العالمية غالوب، والمختص بقياس العواطف، فيما جاء العراق رابعا في القائمة التي تستطلع أكثر من 100 دولة والأردن سادسا.

واحتل لبنان المركز الأول في مسح المشاعر السلبية، الذي يصنف الدول الأكثر غضباً في العالم، فيما تبعته تركيا في المركز الثاني، ومن ثم أرمينيا في المركز الثالث، والعراق في المركز الرابع.

ووجد غالوب في تقريره الذي يغطي النصف الثاني من العام 2021 وبداية العام 2022 أن 49 بالمئة من الناس في لبنان، قد عانوا من الغضب في اليوم السابق للاستطلاع، وهو أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم.

وكان لبنان احتل المرتبة الثالثة في نتائج العام الماضي، فيما حلت تركيا بعد أرمينيا والعراق وأفغانستان والأردن ومالي وسييرا ليونا.

والدراسة التي تقوم بها شركة غالوب للأبحاث العالمية مبنية على خمسة أسس أساسية وهي التوتر، الحزن، الغضب، القلق والألم النفسي.

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