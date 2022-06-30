تحليل.. إلى أين تتجه البورصات العربية في يوليو 2022؟

2022/06/30 | 16:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: تتأهب أغلب البورصات العربية لحصد المزيد من المكاسب خلال شهر يوليو من عام 2022، بعد ما استطاعت أغلبها الارتفاع خلال تداولات الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بدعم من استمرار ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التطورات الجيوسياسة …

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