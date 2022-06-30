ضبط أربعة أوكار لتهريب الوقود وعجلة مخالفة في ثلاثة محافظات

2022/06/30 | 17:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة النفط، الخميس، ضبط أربعة أوكار للمتاجرة غير المشروعة بالوقود وعجلة مخالفة في ثلاثة محافظات.وذكرت الوزراة في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مفارز مراكز شرطة النفط في بغداد تمكنت من ضبط وكرين للمتاجرة غير المشروعة في بغداد، أسفرت عن ضبط أربعة عجلات أثنين منها عجلة محورة بخزان حديدي كبير وعدد أثنين “صهريج” […]

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