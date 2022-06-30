استعراض تاريخي لبطولة كأس الخليج

2022/06/30 | 17:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

تمكن العراق اخيرا من الفوز بقرار استضافة البصرة لخليجي 25، وبينما حاز الخبر على اهتمام شعبي وحكومي، هنا استعراض تاريخي لهذه البطولة.

انطلقت دورة كأس الخليج لاول مرة عام 1970م ، في البحرين بمشاركة أربعة منتخبات هي البحرين – قطر – الكويت – السعودية وفاز بلقبها الأول منتخب الكويت.

وفي عام 1972م أقيمت النسخة الثانية في السعودية بمشاركة خمسة منتخبات بعد انضمام الإمارات العربية المتحدة ، وتوج بلقب البطولة المنتخب الكويتي ايضا.

وفي النسخة الثالثة التي أقيمت عام 1974م في الكويت ، زاد عدد المنتخبات إلى ستة بعد انضمام منتخب سلطنة عمان ، وتوج المنتخب الكويتي بطلاً للمرة الثالثة على التوالي.

أما النسخة الرابعة التي أقيمت عام 1976م في قطر والتي شهدت انضمام منتخب العراق ليصبح عدد الدول المشاركة 7 منتخبات ، تمكن المنتخب الكويتي من إحراز الكأس الرابعة على التوالي.

وفي النسخة الخامسة والتي أقيمت عام 1979م في العراق بمشاركة المنتخبات السبعة ( البحرين – قطر – الإمارات – السعودية – عمان – الكويت – العراق )، توج المنتخب العراقي باللقب لينهي الاحتكار الكويتي الذي استمر لأربع دورات.

وفي النسخة السادسة التي أقيمت عام 1982م في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة الدول السبع ، عاد المنتخب الكويتي مجدداً ليتوج بلقب البطولة للمرة الخامسة.

وفي النسخة السابعة التي أقيمت عام 1984م في سلطنة عٌمان بمشاركة الدول السبع ، تمكن المنتخب العراقي من الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وفي النسخة الثامنة التي أقيمت عام 1986 واستضافتها البحرين ، عاد المنتخب الكويتي إلى منصات التتويج بحصده اللقب للمرة السادسة.

وفي النسخة التاسعة التي استضافتها السعودية عام 1988م ، بمشاركة الدول السبع، انتزع العراق اللقب للمرة الثالثة في تاريخها.

اما النسخة العاشرة التي استضافتها الكويت عام 1990م، بمشاركة الدول السبع، عاد المنتخب الكويتي ليؤكد سيادته بفوزه باللقب للمرة السابعة.

وفي النسخة الحادية عشر التي أقيمت عام 1992م ، في قطر بمشاركة الدول السبع ، تمكن المنتخب القطري من التتويج بلقب الدورة .. ليصبح ثالث دولة تفوز بكأس البطولة بعد الكويت والعراق.

اما النسخة الثانية عشر التي أقيمت عام 1994 في الإمارات ..



شهدت أيضا بطلاً جديداً ، وشارك في تلك الدورة ست دول بعد غياب العراق، حيث تمكن المنتخب السعودي من حصد لقبه الأول.

وفي النسخة الثالثة عشر والتي أقيمت في سلطنة عٌمان عام 1996 ، بمشاركة ستة منتخبات ، حقق المنتخب الكويتي اللقب للمرة الثامنة.

أما النسخة الرابعة عشر والتي أقيمت عام 1998م في البحرين ، بمشاركة ستة منتخبات ، انتزع المنتخب الكويتي اللقب للمرة التاسعة.

وفي النسخة الخامسة عشر والتي أقيمت عام 2002 في السعودية ، بمشاركة ستة منتخبات ، تمكن المنتخب السعودي من التتويج باللقب للمرة الثانية.

وفي النسخة السادسة عشر والتي استضافتها الكويت عام 2003م ، بمشاركة سبعة منتخبات بعد انضمام اليمن ، توج المنتخب السعودي باللقب للمرة الثالثة في مشاركاته.

النسخة السابعة عشر التي أقيمت عام 2004م في قطر ، بمشاركة ثمان دول للمرة الأولى بعد عودة العراق وانضمام اليمن في النسخة السادسة عشر، تمكن المنتخب القطري من التتويج باللقب الثاني في تاريخ مشاركاته.

النسخة الثامنة عشر التي أقيمت عام 2007 في الإمارات بمشاركة الدول الثمان ، شهدت بطلاً جديداً للمسابقة بتتويج المنتخب الإماراتي باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

النسخة التاسعة عشر التي اقيمت عام 2009 في سلطنة عمان بمشاركة الدول الثمان ، شهدت تتويج بطل جديد ايضا ، حيث تمكن المنتخب العماني من رفع الكأس للمرة الأولى.

النسخة العشرون التي أقيمت في اليمن عام 2010م بمشاركة الدول الثمان ، عاد منتخب الكويت مجدداً لرفع الكأس متوجاً نفسه بالكأس العاشرة.

النسخة الحادية والعشرون التي أقيمت في البحرين عام 2012م بمشاركة الدول الثمان ، تمكن المنتخب الإماراتي من التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

النسخة الثانية والعشرون والتي أقيمت في السعودية عام 2014م ، تمكن المنتخب القطري من التتويج باللقب ورفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخه.

النسخة الثالثة والعشرون والتي استضافتها دولة الكويت عام 2017 بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت، وقطر والعراق والبحرين واليمن ، وتوج بلقبها المنتخب العماني للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية.

اما النسخة الرابعة والعشرين من مسابقة كأس الخليج العربي، فقد أقيمت في قطر عام 2019، وفازت البحرين بالبطولة للمرة الأولى بعد فوزها 1–0 على السعودية في المباراة النهائية.

اما “خليجي25” فسيقام في البصرة مطلع العام المقبل.

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