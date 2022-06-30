2022/06/30 | 17:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HjCYeanqR_g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بائع الشاي.. صاحب مقولة "الترمز كسر ظهري" يتحدث لمراسل الفلوجة عن قصة "فزعة" أهالي الناصرية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بائع الشاي.. صاحب مقولة "الترمز كسر ظهري" يتحدث لمراسل الفلوجة عن قصة "فزعة" أهالي الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).