رد إعلامي مصري على تقرير

2022/06/30 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد إعلاميون مصريون على تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود"، الخميس، واتهم مقدمي البرامج التلفزيونية الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانخراط فيما وصفه بـ"حملة ضد الصحافة في مصر".

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