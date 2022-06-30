الأوكرانيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

2022/06/30 | 17:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، الخميس 30 حزيران 2022، قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون...

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