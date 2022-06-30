بوتين يرد على سخرية قادة مجموعة السبع من ظهوره عاري الصدر

2022/06/30 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن زعماء مجموعة السبع إذا "جردوا من ملابسهم حتى الخصر أو تحت الخصر"، فسيكون ذلك "مشهدا مثيرا للاشمئزاز".

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