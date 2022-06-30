العراق ينضم لمبادرة السعودية لمواجهة التغيّرات المناخية

2022/06/30 | 17:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استعرضت وزارة الزراعة، الخميس 30 حزيران 2022، مشاريع وخطط توسيع المساحات الزراعية والخضراء ومواجهة...

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