البدء بصرف رواتب هذه الفئة لشهر تموز

2022/06/30 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، بدءها صرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز تدريجياً.وذكرت الهيئة في بيان، إنها “بدأت بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز 2022 وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني )”.

وأضاف البيان، إنه “تم رفع الرواتب بشكل تدريجي”.

من جانبه، أعلن مصرف الرافدين توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، انه “تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري مشيرا الى انه بامكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه”.

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