الصحة تسجل 2769 إصابة جديدة بكورونا

2022/06/30 | 17:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت وزارة الصحة 2769 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الخميس 30 حزيران 2022.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “سجلت حالتي وفاة اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 811 حالة”.

وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 13125”.

وسجل العراق أمس 2628 إصابة بفيروس كورونا

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